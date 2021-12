Piets weerbericht voor de rest van de week

Vandaag bewolkt weer. Vooral vanmorgen flink droge perioden. Vanmiddag vanuit het zuidwesten regen of lichte regen. Overdag 9 graden in het noorden tot 12 graden in het zuiden. Een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. Vanavond flink droog weer en vannacht vanuit het zuidwesten regen, gevolgd door buiig weer. Een hoge nachttemperatuur van 8 tot 11 graden. Een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind.

Donderdag bewolkt met eerst een lange periode van droog of bijna droog weer. In de middag regen en lichte regen met afwisselend even droog weer. Temperaturen tussen de 11 en de 15 graden, nieuwe warmterecords. De wind uit het zuidwesten is matig tot krachtig. Windstoten in kracht 7. In het Waddengebied in kracht 8. In de avond en nacht wat regen en lichte regen. In de nacht maar liefst 10 tot 12 graden. Ook nieuwe warmterecords.

Oudejaarsdag

Vrijdag (Oudejaarsdag) wordt een dag met veel bewolking en regen of lichte regen. Ook wel droge perioden. Het zuiden en zuidwesten blijven droog. De zon erdoor in het oosten en zuiden. Temperaturen tussen de 12 en 15 graden. Nieuwe warmterecords. De zuidwestenwind is matig tot krachtig, Windstoten in kracht 7.

Oudejaarsnacht in het noorden en oosten wat regen. Verder droog en 9 tot 11 graden. Een matige zuidwestenwind.