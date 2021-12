Corona overschaduwde eerste Nederlandse songfestival in 41 jaar

Na 41 jaar was Nederland in 2021 weer gastheer van het Eurovisie Songfestival. Het werd het eerste grote meerdaagse evenement sinds het begin van de coronacrisis. De organisatie moest daardoor alles uit de kast halen om het veilig te laten verlopen, wat uiteindelijk grotendeels lukte.

Vooraf en tijdens het songfestival bezorgde corona de organisatie dikwijls kopzorgen. Om het virus buiten te houden werden alle medewerkers tussen begin april, toen de opbouw in Rotterdam Ahoy begon, en de finale op 22 mei om de dag getest. Van de ruim 25.000 tests waren er slechts 20 positief.

Een aderlating was dat juist leden van de IJslandse act Daði og Gagnamagnið en oud-winnaar Duncan Laurence ziek werden en daardoor niet konden optreden in de finale. Deze besmettingen vonden buiten Ahoy plaats. Uitvoerend producent Sietse Bakker stelde dat er een zo veilig mogelijke omgeving was gecreëerd, maar dat risico’s nooit helemaal weg te nemen zijn, welke maatregelen er ook worden genomen. Volgens hem hadden de IJslandse inzending en Laurence, van wie tijdens de tv-uitzendingen repetitiebeeld werd getoond, simpelweg “pech”.

Doordat het kabinet het songfestival aanwees als Fieldlab-experiment kon tijdens de in totaal negen shows ook publiek aanwezig zijn. Van de bijna 30.000 bezoekers testten in totaal 48 mensen positief bij de coronatest die vijf dagen na het evenement werd afgenomen.

Het was het best droombare scenario in coronatijd. Een normaal songfestival was al in een vroeg stadium doorgestreept. De organisatie hield daarnaast een plan achter de hand waarin alle deelnemende artiesten vanuit eigen land zouden optreden. Uiteindelijk bleef alleen de Australische inzending thuis. Vanwege de scherpe maatregelen in eigen land moest zangeres Montaigne met een vooraf opgenomen video deelnemen.

Na het tellen van de stemmen zegevierde Italië voor het eerst in 31 jaar. Het lukte Måneskin met Zitti E Buoni. De band werd daarmee pas de tweede act die met een rocknummer het songfestival won. Frankrijk en Zwitserland eindigden op de tweede en derde plaats met twee Franstalige songs. Jeangu Macrooy maakte namens Nederland weinig indruk in Europa. Hij eindigde met elf punten op de 23e plaats.

2021 bracht het songfestival ook internationaal groot hitsucces. Voor het eerst in tientallen jaren brak de winnaar wereldwijd door. Måneskin scoorde behalve met het winnende Zitti E Buoni ook hits met onder meer I Wanna Be Your Slave en Beggin’ tot in Amerika aan toe. En ook Duncan Laurence wist twee jaar na zijn winst ook buiten Europa de hitlijsten te halen met Arcade. Dankzij TikTok sloeg het nummer ook aan in landen als Amerika, Nieuw-Zeeland, India, Singapore en Maleisië.