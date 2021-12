Piets weerbericht: vanmiddag bijna overal droog

Vandaag bewolkt weer. Eerst in het noordelijke deel van ons land regen of lichte regen. Vanmiddag over naar bijna overal droog weer. Alleen in het (uiterste) noorden tot in de late middag nog kans op regen. Het zuidelijke deel van ons blijft de gehele dag droog. Met 11 tot 15 graden is het recordwarm. De zuidwestenwind is matig tot krachtig. Windstoten in kracht 7, in het Waddengebied in kracht 8. Vannacht meest droog en recordwarmte met 11 of 12 graden!

Vrijdag (Oudejaarsdag) wordt een dag met veel bewolking en eerst regen of lichte regen. Ook wel droge perioden. In de middag over op droog weer. Het zuiden en zuidwesten blijven de gehele dag droog. Temperaturen tussen de 12 en 15 graden. Nieuwe warmterecords. De zuidwestenwind is matig tot krachtig, Windstoten in kracht 7.

Oudejaarsavond en Oudejaarsnacht droog weer. Verder droog en 10 of 11 graden. Een matige zuidwestenwind.

Zaterdag (Nieuwjaarsdag): bewolking en droog weer. Overdag 11 tot 14 graden en opnieuw een warmterecord. Een matige tot vrij krachtige wind uit zuid tot zuidwest. In de nacht wat regen en 9 of 10 graden.

Zondag regen en buiig weer met temperaturen tussen 10 en 13 graden. Maandag buien en 10 of 11 graden. Dinsdag en woensdag buiig weer, mogelijk winterse buien.