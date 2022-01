Grapperhaus noemt geweld tegen hulpverleners misdadig

Dat hulpverleners “tijdens de jaarwisseling op diverse plekken in het land gewelddadig zijn gehinderd in hun werk en met veel gevaarzetting zijn bekogeld met explosieven en stenen” is volgens justitieminister Ferd Grapperhaus “verschrikkelijk en tegelijk misdadig”. Dat zegt de demissionaire bewindsman na oudejaarsavond.

“Voor geweldplegers is er geen pardon”, zegt Grapperhaus in een schriftelijke verklaring. “Er zijn al verschillende aanhoudingen verricht en er zullen er meer volgen.”

Hoewel er tijdens de jaarwisseling toch veel is geknald, lijkt het er volgens de minister op dat het vuurwerkverbod net als vorig jaar “heeft bijgedragen aan minder druk op de zorg”. Een totaalbeeld en precieze cijfers heeft hij in de eerste helft van januari.