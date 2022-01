Het Parool verschijnt voortaan als ochtendkrant

Vanaf deze maandag verschijnt Het Parool niet meer als middagkrant, maar valt de Amsterdamse krant voortaan al ’s ochtends vroeg op de mat.

Volgens hoofdredacteur Kamilla Leupen is de vroege morgen een logischer moment van verschijnen, zo staat in een bericht aan de abonnees. Aan het eind van de middag zullen veel lezers het nieuws en de achtergronden van die dag al online hebben gelezen. Maar in de ochtend kan de krant “een frisse blik op het nieuws in Amsterdam en in de rest van de wereld” bieden.

Omdat Het Parool nog een van de weinige middagkranten was, stond ook de bezorging onder druk.

Het besluit van Het Parool heeft ook gevolgen voor abonnees van de NRC in Amsterdam en een aantal gebieden buiten de Randstad. Daar wordt NRC vanaf deze maandag ook alleen nog maar ’s ochtends bezorgd. De krant maakte gebruik van het distributienetwerk van Parool-uitgever DPG, maar ziet het niet zitten om dat nu zelf nog rendabel op te zetten. Uiteindelijk zal ook NRC helemaal overgaan naar de ochtend, maar wanneer is nog niet bekend.