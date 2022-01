Blok: kans klein dat hogere gaswinning Groningen niet nodig is

De kans is klein dat er dit jaar niet fors meer gas uit de bodem in Groningen moet worden gehaald. Dat zei demissionair minister Stef Blok (Economische Zaken) vrijdag voorafgaand aan de ministerraad.

Blok liet donderdag weten dat er voor dit gasjaar ongeveer twee keer meer gas nodig is uit de Groningse bodem dan eerder werd gedacht. De voorspelling heeft onder meer te maken met de vertraging van de bouw van een stikstoffabriek in Nederland. Die moet gas uit het buitenland omzetten naar gas dat geschikt is voor Nederlandse huishoudens. De vertraging werd eind vorig jaar bekend, de berekeningen over de gevolgen daarvan zijn “net bekend”, aldus Blok. Ook is er vanuit Duitsland een hogere vraag naar Nederlands gas.

De kans dat de vraag uit Duitsland nog lager uitvalt is “voor dit jaar heel klein”, zegt Blok. “De definitieve beslissing is aan het nieuwe kabinet. Maar ik wil niet de indruk wekken dat er een grote kans is op een andere beslissing.”