Nederlandse startups steeds populairder onder buitenlandse investeerders

Veel ondernemers en zzp’ers gaan door de vele lockdowns van de afgelopen twee jaar met een onzeker gevoel het nieuwe jaar in. Na relatief weinig faillissementen verwacht kredietverzekeraar Atradius dat er dit jaar meer ondernemingen bankroet gaan. Met name door de huidige lockdown krijgen bedrijven het moeilijk om te overleven. Aan de andere kant zijn er ook meer start-ups, die niet bezig zijn met overleven, maar kansen zien in het huidige economische klimaat. Het aantal groeit, en ook het aantal investeringen.

Startup

Waar aan de ene kant bedrijven bezig zijn om hun hoofd boven het water te houden, wagen aan de andere kant ondernemers zich aan een eigen bedrijf. Door de lockdowns hebben veel mensen de tijd gehad om hun bedrijfsidee verder uit te werken. Daarnaast hebben mensen door de coronamaatregelen hun baan verloren en wagen ze de sprong naar een eigen startup. Ten slotte zien mensen ook kansen in deze tijd, omdat de behoeftes veranderen, bijvoorbeeld door het vele thuiswerken, of omdat we voor bepaalde uitdagingen staan, zoals de klimaatcrisis.

Recordbedrag

Startups zijn big business. De investeringen in Nederlandse startups zijn in het eerste kwartaal van 2021 naar een recordhoogte gestegen. In het tweede kwartaal werd voor een bedrag van 2,6 miljard dollar in Nederlandse startups geïnvesteerd. Dat is drie keer zoveel als in het eerste kwartaal van dit jaar. Over het gehele jaar is er een recordbedrag van vijf miljard euro geïnvesteerd, aldus cijfers van Golden Egg Check. Het gaat voornamelijk om Amerikaanse investeerders.

Salesproces optimaal inrichten

Investeringen zijn nodig als je net begint, kapitaal van jezelf of van anderen. Vervolgens is het de kunst om voor een duurzame groei te zorgen. Dit is zowel voor startups als voor ondernemers die al langer bezig zijn essentieel. Veel ondernemers doen dit zelf, andere ondernemers maken gebruik van een extern bedrijf, zoals GroeiLeaders, om samen te kijken waar er meer sales te halen valt door het salesproces optimaal in te richten. Naast sales zijn er uiteraard meer factoren die van belang zijn om niet alleen overeind te blijven, maar ook om voort te bestaan.

Dertig procent startups stopt binnen een jaar

Met alleen een leuk idee voor een startup kom je er uiteraard niet. Er is een toename in het aantal starters in Nederland, maar ondernemers die net gestart zijn, stoppen ook. In 2020 waren er 3 procent meer starters en 21 procent meer stoppers. Over het algemeen stopt 30 procent van de starters binnen een jaar. Hier zijn meerdere redenen voor, maar een van de belangrijkste is dat een startup niet voldoet aan een behoefte. Je kan een probleem oplossen dat jij als ondernemer interessant vindt, maar dit wil niet zeggen dat er ook een vraag is. Een andere reden is het gebrek aan liquide middelen.

Startups in 2022

De verwachting voor dit jaar is dat veel startups zich zullen richten op wereldwijde uitdagingen die ervoor zorgen dat innovatieve ontwikkelingen versnellen. Het gaat hierbij vooral om tech startups die bewustzijn willen creëren en niemand willen achterlaten. Of die inspelen op behoeftes die zijn ontstaan door de lockdown. Denk hierbij een bezorgservices.