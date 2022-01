De 6 interieurtrends van 2022

Het nieuwe jaar is begonnen en we zitten nog steeds in lockdown. Na nog zo’n turbulent jaar waarin we meer tijd thuis hebben doorgebracht, is het logisch dat ons interieur steeds belangrijker voor ons is geworden. Eindelijk heb je aandacht en tijd voor dat doe-het-zelf-project en dat plekje voor een thuiskantoor is natuurlijk helemaal extra belangrijk. Het lijkt de uitgelezen tijd om je interieur aan te pakken. Woon-inspiratie op het internet en op sociale media is gelukkig makkelijk te vinden.

Wat hierbij opvalt is dat retro, vintage en recyclen in 2022 de trend blijven omdat we ons meer dan ooit bewust zijn van de noodzaak duurzaam te leven en te wonen. Het is dan ook niet zo gek dat de vintage meubel websites waarop je designmeubels als warme broodjes bij de bakker voorbij ziet komen, het afgelopen jaren als paddenstoelen uit de grond schoten. En dat is heel fijn nieuws als je juist op zoek bent naar die design stoelen om je houten eettafel of dat prachtige rotan kastje dat je ouders ooit hadden.

Warm, duurzaam en organisch

Nieuws.nl ging voor je op zoek naar de mooiste (vintage) woontrends van 2022.

1. NATUURLIJKE MATERIALEN

In de afgelopen tijd zijn we de natuur steeds meer gaan waarderen. En dit willen we terug zien in ons interieur. Door het gebruik van natuurlijke, lichte materialen straalt een ruimte rust uit. Planten vormen daarbij ook nog steeds een welkome toevoeging aan je interieur. Haal de zuurstof naar binnen!

2. FLUWELEN TOUCH

Vanwege de retro-revival uit de jaren ‘70 die we overal in het interieurontwerp zien, is fluweel een van de meest prominente comebacks. Een stof die soms lastig te stylen is, maar mooi is als deze correct wordt gebruikt. Fluwelen stoelen, hoofdeinden, kussens of krukken zijn een geweldige plek om te beginnen met experimenteren met dit luxueuze materiaal.

3. MULTIFUNCTIONEEL

Multifunctionele ruimtes zullen ook in 2022 de hoofdrol spelen dankzij ons ‘nieuwe normaal’ van werken op afstand. Investeer in meubels die meer dan één doel dienen. Of het nu een kaptafel is die kan worden omgebouwd tot een bureau, of een spiegel die een juwelenkast verbergt; er zijn tal van schitterende meubelstukken die dienst doen als opbergoplossingen.

4. DUURZAAM DESIGN

In 2022 zullen duurzaam leven en milieuvriendelijke, ethische keuzes voor veel mensen een aandachtspunt blijven. Duurzame producten worden steeds belangrijker, ook in ons interieur. En dat is maar goed ook. Door gebruik te maken van duurzame of tweedehands items zorgen we beter voor onze wereld.

5. NOSTALGISCH

Wat we in 2022 ook steeds vaker terug gaan zien is een interieur met een nostalgische ‘touch’. Een retro stijl, geïnspireerd op de 70’s. Natuurlijk wel met een moderne twist, om de stijl eigentijds te maken. Een klein sprankje retro is al genoeg om een interieur wat op te fleuren.

6. ROND EN ORGANISCH

Van architectuur tot meubels, gebogen vormen en organische lijnen zullen in 2022 de trend worden. Zachte vormen, zachte rondingen en kronkelende bochten geven nu eenmaal het gevoel van omhuld en getroost te zijn. Meubels in een ronde vorm ogen vriendelijk en comfortabel en brengen kalmte en veiligheid.