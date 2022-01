Nederlandse artiesten gaan iconisch Duits muziekgebouw verlichten

Het Nederlandse kunstenaarsduo DRIFT krijgt een bijzondere rol bij de viering van het eerste lustrum van de nu al iconische Elbphilharmonie in Hamburg. Ze hebben een lichtkunstwerk ontworpen voor de gevel van het spraakmakende muziekgebouw. Met honderden drones wordt het tot leven gebracht op de tonen van het Concerto for Piano and Orchestra van Thomas Adès.

De viering van het vijfjarig bestaan van de Elbphilharmonie begint dinsdag met een galaconcert, terwijl er op 28 april een internationaal jubileumfestival wordt geopend met als titel Breaking Waves. Dan wordt ook drie keer het lichtwerk van DRIFT vertoond, het duo dat in 2007 door Lonneke Gordijn en Ralph Nauta werd opgericht.

In samenwerking met het Museum für Kunst und Ambacht Hamburg (MK&G), dat nu al aandacht besteedt aan het tweetal, gaf de Elbphilharmonie DRIFT opdracht voor het kunstwerk. Eigenlijk zou het deze week al worden gepresenteerd, maar het werd uitgesteld vanwege de coronaregels.

Het muziekgebouw, dat bij de opening aandacht uit de hele wereld kreeg, heeft in de eerste vijf jaar 3,3 miljoen concertbezoekers getrokken naar bijna 3000 uitvoeringen. Het gebouw, met name het uitzichtsplatform op de achtste verdieping, kan ook worden bezocht zonder een concertkaartje te kopen. Circa 14,5 miljoen mensen uit tal van landen waaronder Nederland maakten daar al gebruik van.