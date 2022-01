Nutri-Score label blijkt niet genoeg om aankoop gezonde voeding te stimuleren

Veel mensen gaan in januari vol goede moed van start met het goede voornemen om gezonder te gaan eten. Bewuste voeding wordt steeds populairder, maar hoe maak je nu eigenlijk de juiste keuzes in de supermarkt? Voedingslabels als Nutri-Score zouden de consument daarbij moeten helpen, maar uit recent onderzoek blijkt dat zulke aanwijzingen helemaal niet helpen.

Verschillende opvattingen

Nutri-Score begin 2022 in Nederland

Door al die verschillende opvattingen over wat nu gezond is en wat niet, kan het lastig zijn om door de bomen het bos te zien. De overheid wil daarom ook graag bijdragen aan meer duidelijkheid over voedingsstoffen en -waarden en introduceert de eerste helft van 2022 het Nutri-Score label. De Nutri-Score geeft op een visuele manier aan hoe gezond een voedingsmiddel is, gebaseerd op de hoeveelheid aanwezige calorieën, verzadigd vet, totale suikers, zout, eiwit, vezels, fruit, groente en noten. De consument kan dan de Nutri-Score voor producten binnen eenzelfde voedingscategorie op eenvoudige wijze met elkaar vergelijken.

Effectiviteit

Maar hoe effectief is zo’n label? Het Belgische onderzoeksbureau Scienscano onderzocht dat bij consumenten in België, waar de Nutri-Scores al een tijdje op verpakkingen staan. De resultaten waren enigszins teleurstellend. “De effecten die we in deze studie vonden zijn minder uitgesproken dan we hadden verwacht op basis van experimentele studies in andere landen met andere types schaplabels,’’ vertelt Stefanie Vandevijvere, wetenschapper bij Sciensano. ‘‘We zien daarvoor enkele mogelijke verklaringen, te beginnen met de kleur van de schaplabels. Zo stond de Nutri-Score in zwart/wit aangegeven op de schaplabels, wat minder opvalt dan een label in kleur.’’

Andere verklaring

Vandevijvere vervolgt dat een tweede mogelijke verklaring zou kunnen zijn dat het hier ging om een natuurlijk experiment en niet om een geïsoleerde onderzoeksopzet waarbij de schaplabels de enige manier waren om de Nutri-Score aan te duiden of te promoten. In de winkels liepen ook andere initiatieven rond de Nutri-Score. Als je in die situatie dan specifiek gaat kijken welk effect de vermelding van de Nutri-Score op de schaplabels op het aankoopgedrag heeft, bovenop andere bestaande interventies, kan de impact mogelijk wat lager uitvallen dan wanneer het schaplabel de enige interventie was geweest. “De studie toont in elk geval aan dat een Nutri-Score vermelding op de schaplabels op zichzelf niet genoeg is om het aankoopgedrag van de consument overtuigend te beïnvloeden. Daar is duidelijk meer voor nodig.”