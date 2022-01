OM: Delano R. leidde bende ‘die moorden als verdienmodel had’

Het Openbaar Ministerie heeft dinsdag in de inleiding op het requisitoir in het liquidatieproces Eris hoofdverdachte Delano R. omschreven als een “roverhoofdman” die de werkelijkheid “volledig uit het oog verloren” lijkt te zijn. R., oprichter van motorclub Caloh Wagoh, leidde een criminele organisatie “die moorden als verdienmodel had”.

“Deze man maakte klaarblijkelijk films van zijn gangsterleven, maar lééfde ogenschijnlijk ook in zijn eigen scripts, waarin misdaad zogenaamd een romantisch tintje heeft”, aldus het OM. R. presenteerde zich ook tijdens het proces als maker van documentaires. “Delano R. dacht dat hij onder de radar zaken kon doen met de grootste criminelen”, zei de officier van justitie, “terwijl hij ondertussen aan tafel zat bij productiemaatschappijen om films te maken over de misdaden die hij pleegde”.

Volgens justitie werkte R. “een dodenlijst” af voor Ridouan Taghi, “Neerlands meest gevreesde crimineel”. De samenwerking tussen beiden is “in vele opzichten catastrofaal geweest”, aldus het OM. Taghi staat in ‘Eris’ niet terecht omdat hij al wordt vervolgd in een vergelijkbaar megaproces over onderwereldmoorden, Marengo. Of hij alsnog wordt aangeklaagd voor de moorden in Eris hangt volgens justitie af van de loop en uitkomst van Marengo.

Delano R. is volgens justitie een belangrijke leverancier geweest van een groot deel van het bewijs tegen hemzelf en zijn medeverdachten. Na zijn arrestatie in november 2018 vond de politie een forse reeks door R. gefilmde en bewaarde geheime chats, onder meer over dodenlijsten en afzonderlijke liquidaties. “De vondst was haast te mooi om waar te zijn”, zei de officier van justitie daarover.

De verklaringen van kroongetuige Tony de G. vormen de andere pijler onder de bewijsvoering van het OM. Daaruit blijkt onder meer dat R, “de rol van moordmakelaar heeft opgepakt voor Taghi”, aldus de officier. “De G. verklaart dat Taghi een liquidatielijst heeft en dat iedereen die hem in de weg zit een reëel risico loopt geliquideerd te worden.”

R. heeft vermoedelijk ook moordopdrachten van anderen aangenomen. Hij heeft volgens het OM tegen De G. gezegd dat hij “bij zo’n 25 liquidaties” betrokken is. “Vroeger voerde hij ze zelf uit, maar nu laat hij ze uitvoeren”, zo heeft De G. verklaard.

In het proces Eris heeft justitie vijf liquidaties op de aanklacht tegen R. gezet. Kroongetuige De G. zou bij twee van deze moorden als chauffeur betrokken zijn geweest.