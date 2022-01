Boosterprik zonder afspraak in heel Friesland en Gelderse steden

Steeds meer vaccinatielocaties bieden boosterprikken zonder afspraak aan. Op die manier hopen de GGD’en de drempel voor een booster tegen het coronavirus te verlagen. Vanaf woensdag kunnen mensen die de aanvullende prik willen direct terecht bij alle vaccinatielocaties in Friesland. Ook in de Gelderse steden Apeldoorn, Doetinchem en Zutphen is een afspraak vanaf dan niet meer nodig, laat de GGD weten. Harderwijk komt daar vrijdag bij.

In Leeuwarden en Drachten konden mensen sinds vorige week al zonder afspraak binnenlopen voor een oppepprik. Heerenveen, Sneek en Dokkum worden aan dat rijtje toegevoegd. Ook op locaties in de provincies Zeeland, Groningen, Drenthe, Noord-Holland, Noord-Brabant, Limburg en Overijssel wordt inmiddels zonder afspraak geprikt, of is aangekondigd dat dit binnenkort kan.

De openingstijden van de priklocaties in Friesland verschillen, aldus de GGD. Tot een uur voor sluitingstijd van een locatie kunnen mensen binnenlopen voor een prik. De gezondheidsdienst waarschuwt mensen wel dat ze te maken kunnen krijgen met “enige wachttijd”. Ook GGD Noord- en Oost-Gelderland zegt erbij dat het voor mensen met een afspraak “soms net iets sneller gaat”, omdat zij al geregistreerd zijn.

Wie al een afspraak voor de oppepprik had staan maar al eerder een booster wil halen, hoeft de afspraak niet af te zeggen. Dat wordt ter plekke gedaan.

GGD’en kunnen boosterprikken zonder afspraak aanbieden als ze daar capaciteit voor hebben. Zodra ze méér prikkers hebben dan dat er afspraken gepland staan, hebben ze ruimte over voor het aanbieden van zogenoemde vrije inloop. Dat is het geval op steeds meer plekken in het land. Bij sommige GGD’en blijft een afspraak voorlopig wel vereist.

Alleen volwassenen voor wie het langer dan drie maanden geleden is dat ze hun laatste coronaprik kregen of ondanks hun inenting een coronabesmetting doormaakten kunnen een boosterprik halen.