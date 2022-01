Vijlbrief: kijken naar subsidieplafond Groningen als pot leeg is

Als het plafond voor subsidie om de kwaliteit van woningen in het aardbevingsgebied te verbeteren “overschreden dreigt te worden, gaan we daar gewoon naar kijken”, aldus de nieuwe staatssecretaris van Mijnbouw Hans Vijlbrief. Het subsidieloket sloot binnen een dag, omdat het plafond was bereikt.

Toen maandag bleek dat de bodem van de subsidiepot al snel in zicht was (er werden meer aanvragen gedaan dan verwacht) , zei Vijlbrief al eventueel te willen kijken “of ik daar nog meer aan kan doen”. Maar “het geld moet ook opgebracht worden”, zei de D66-bewindsman. Het is volgens hem “niet zo raar” dat zo’n subsidiebudget een plafond heeft.

Dat dit plafond zo snel werd bereikt, lag volgens uitvoerder Samenwerkingsverband Noord Nederland (SNN) aan het beperkte budget. Bij de fysieke loketten stonden enorme rijen, en digitaal probeerden ruim 50.000 mensen tegelijk in te loggen, aldus de organisatie. De aanvragen worden verwerkt volgen het principe “wie het eerst komt, wie het eerst maalt”. Tal van Groningers vissen vermoedelijk dus achter het net.

Het gaat om een subsidie van 10.000 euro, waarvoor alleen huishoudens in aanmerking komen die niet onder het versterkingsprogramma vallen van de NCG (Nationaal Co├Ârdinator Groningen). Daarnaast gaat het om woningen met schade in een bepaald postcodegebied.

Dat de animo groot is, is volgens Vijlbrief “een goed teken”. Dat betekent volgens hem dat de regeling populair is. Het zal nog enkele maanden duren voordat duidelijk is in hoeverre de subsidie ook daadwerkelijk wordt toegekend. “Hangt er natuurlijk vanaf of al die mensen er recht op hebben”, zegt de staatssecretaris. Groningers worden binnen dertien weken door SNN ge├»nformeerd over de afhandeling van hun aanvraag.