Lareb krijgt zo’n 1000 meldingen per dag over bijwerkingen

Bijwerkingencentrum Lareb ontvangt momenteel zo’n duizend meldingen per dag van mensen die een reactie krijgen na de boosterprik. Op sommige dagen is de piek met meldingen hoger, tot zo’n 2500. Dat zijn er meer dan vorig jaar op het hoogtepunt van de vaccinatiecampagne, “maar dat komt mogelijk ook doordat er nu meer mensen tegelijkertijd geprikt worden”, zegt Agnes Kant, directeur van Lareb.

Voorlopig is nog niet te zeggen of het aantal meldingen van een bijwerking, in vergelijking met het aantal mensen dat een prik heeft gehaald, relatief veel is. Vorig jaar kwamen er op de hoogtepunten van de vaccinatiecampagne zo’n duizend meldingen per dag binnen, met uitschieters naar 1500. Volgens Kant was het bijwerkingencentrum verder wel voorbereid op de aantallen meldingen die nu binnenkomen.

Het meest opmerkelijke vindt de directeur het aantal mensen dat melding maakt van opgezwollen lymfeklieren. “Het lijkt meer, maar dat kunnen we nog niet met zekerheid vaststellen. Maar het valt wel op”, aldus Kant. Het bijwerkingencentrum doet hier onderzoek naar.

Lareb bestudeert alle meldingen van bijwerkingen die binnenkomen na een coronavaccinatie. Bij een prik met Moderna staat opgezette lymfeklieren al tussen de meest gemelde bijwerkingen. Bij Pfizer/BioNTech is dat vooralsnog niet het geval. Wel werd bijvoorbeeld spierpijn of zwelling op de prikplek al als een veelvoorkomende bijwerking genoemd.