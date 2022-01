Populariteit van kunstgras neemt toe

De populariteit van kunstgras neemt fors toe. Uit onderzoek is gebleken dat er in 2020 wereldwijd maar liefst 326 miljoen vierkante meter kunstgras is verkocht. Dit staat gelijk aan ongeveer 48.000 voetbalvelden. De totale markt van kunstgras was in 2020 2,3 miljard euro waard. De vraag is wel of de stijging van verkochte vierkante meters kunstgras zo goed is voor het milieu.

Stijging populariteit kunstgras

Kunstgras werd jaren geleden alleen gebruikt voor veldhockey, een sport die alleen op kunstgras gespeeld kan worden. Uiteindelijk werden er ook voetbalvelden van gemaakt. De populariteit van kunstgras steeg door de jaren heen, wat ervoor zorgde dat veel mensen nu kunstgras leggen in hun tuin of zelfs in hun huis. Vanaf dat moment begon kunstgras steeds meer te ontwikkelen. Het aantal aanbieders van kunstgras is toegenomen en de kwaliteit ervan is verbeterd.

De stijging van de populariteit van kunstgras is geen verassing. Maar wat voor soort gras kan je aanleggen in je tuin dat beter is voor het milieu?

Onderhouden

Je zou denken dat kunstgras in vergelijking met natuurgras een stuk slechter is voor het milieu door de milieubelastende productie ervan. Toch blijkt het mee te vallen, omdat natuurgras op andere gebieden weer slecht is voor het milieu. Vooral het onderhouden ervan zorgt voor een grote belasting voor het milieu.

Ten eerste moet natuurgras regelmatig gemaaid worden, waarbij benzine of stroom nodig is. Hierbij ontstaat er afval wat lastig composteert. Hierdoor komen er verschillende broeikasgassen vrij, onder andere co2.

Daarnaast worden bij natuurgras bestrijdingsmiddelen gebruikt om onkruid, ziekten en plagen te voorkomen. Bestrijdingsmiddelen zijn erg schadelijk voor het milieu. Het zorgt voor het verontreinigen in de bodem, water en lucht. Ook zijn bestrijdingsmiddelen nadelig voor de biodiversiteit. Het zorgt ervoor dat ziekten en plagen verdwijnen, waarbij andere insecten die niks te maken hebben met de ziekten of plagen ook kunnen sterven.

Ook wordt er veel water bespaard als er kunstgras wordt aangelegd in plaats van natuurgras. Het komt in de lente en zomer vaak voor dat er door de droogte gesproeid moet worden om natuurgras te redden. Bij kunstgras is dit niet nodig.

Kunstgras of natuurgras?

Kunstgras is natuurlijk niet volledig duurzaam. De productie van kunstgras belast het milieu veel meer dan de productie van natuurgras. Verder is kunstgras dood materiaal, wat dus geen co2 kan opnemen en omzetten in zuurstof. Doordat beide soorten belastend zijn voor het milieu, is het onduidelijk welke soort beter is voor het milieu.

Het is duidelijk dat kunstgras een veel langere levensduur heeft. Op lange termijn zorgt dit ervoor dat het milieu minder belast wordt. Natuurgras moet al die jaren goed onderhouden worden, zoals maaien, toepassen van bestrijdingsmiddelen en sproeien. Kunstgras en natuurgras zijn allebei niet ideaal voor het milieu, maar op langere termijn is kunstgras een betere keuze.

Duurzaam leven is belangrijk voor het milieu en onze wereld. Wil jij duurzamer gaan leven, maar weet je niet hoe? Lees dan ons andere artikel ‘Duurzame voornemens in 2022’.