Bewindslieden bespreken lockdown donderdag op Catshuis

De bewindslieden in het nieuwe kabinet die over corona gaan, spreken donderdagochtend op het Catshuis met deskundigen over de coronamaatregelen. Ze bespreken het laatste advies van het Outbreak Management Team (OMT). Het kabinet beslist dan vrijdag of de lockdown versoepeld zal worden.

De weerstand tegen de harde lockdown lijkt te groeien. Werkgevers pleiten voor aanpassing van de regels omdat bedrijven steeds meer in de knel komen. Winkeliers in verschillende steden zeggen dit weekend open te gaan, ook als de maatregelen worden verlengd. De instellingen van het mbo en het hoger onderwijs willen ook weer open.

Minister Ernst Kuipers (Volksgezondheid) was eerder deze week nog somber over versoepeling van de maatregelen. Het aantal besmettingen zal vermoedelijk nog verder stijgen. “In die setting, in het hier en nu, heb je weinig mogelijkheden om heel veel te versoepelen”, zei Kuipers maandag.

Op 19 december werd de harde lockdown van kracht in een poging de stijging van het aantal besmettingen en ziekenhuisopnames te stoppen. Sindsdien zijn niet-essentiƫle winkels en de horeca dicht. Thuis mogen maximaal twee gasten per dag worden ontvangen en buiten geldt een groepsmaximum van twee personen. Het primair en voortgezet onderwijs mocht na een verlengde kerstvakantie maandag wel weer open.

Na het Catshuisberaad worden de voorzitters van het Veiligheidsberaad bijgepraat. Dit gebeurt digitaal. Vrijdag wordt op de wekelijkse ministerraad dan officieel besloten hoe het verder gaat met de lockdown. Om 19.00 uur is vervolgens de persconferentie van premier Mark Rutte en minister Kuipers over de coronamaatregelen.