Het weer met Piet Paulusma

Verkeerswaarschuwing: Vanmorgen eerst mist en dichte mist. Ver landinwaarts kans op gladheid bij temperaturen dalend richting 0 graden of er iets onder.

Actueel: Vandaag overdag eerst kans op nevelig weer tot mist en dichte mist. De mist kan het met name in het zuiden en oosten lang volhouden. De zon er nog wel bij. De meeste zon in de kustprovincies. Vandaag 6 tot 8 graden. De wind uit west tot zuidwest is zwak of matig. Vanavond en vannacht temperaturen dalend richting de 0 of +1 graden in de mistgebieden in het zuiden met kans op gladheid, tot +5 graden in het noordwesten.

Vrijdag eerst kans op mist. Vooral in het zuiden ook gladheid. Verder droog weer met zon. In het noorden en oosten veel bewolking. Overdag 6 tot 9 graden. In de nacht temperaturen tussen 0 en 4 graden. Uitgebreid mist en kans op gladheid. Zaterdag eerst kans op mist en gladheid. Overdag ook zon. Zondag veel bewolking en wat regen. Maandag wat regen en dinsdag droog met de zon erbij.