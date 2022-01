Rutte IV ambitieus over nieuwe klimaat doelen, ook beleggers kunnen hun steentje bijdragen

Het klimaat op aarde is al jaren aan het veranderen, de gemiddelde temperatuur op onze aarde is de afgelopen honderd jaar gestegen. De gevolgen van klimaatverandering zijn nu al merkbaar in onze omgeving. In Nederland zien we dit bijvoorbeeld terug in bijvoorbeeld het aantal hittegolven dat toeneemt en ook de extreme regenbuien. Dat er dus wat gedaan moet worden is wel duidelijk. De overheid heeft nieuwe ambitieuze doelen gesteld maar ook jij zelf kan een steentje bijdragen door bijvoorbeeld groener te beleggen.

Maar wat is groen beleggen dan? Natuurlijk kent iedereen het begrip “beleggen” zelf. Het gaat hier om investeren en handelen in bijvoorbeeld aandelen, grondstoffen etc. Bij groen handelen belegt een handelaar in beleggingsfondsen die deelnemen in projecten voor een beter milieu en maatschappij of de bescherming hiervan, denk bijvoorbeeld eens aan windmolenparken of zonnepaneelprojecten. Maar waarom is dit dan interessant aangezien een belegger ook gewoon kan beleggen in “normale aandelen” of fondsen?

Groen beleggen zorgt voor een belastingvoordeel

Wat groen beleggen extra interessant maakt is dat voor groene beleggingen een vrijstelling van belasting geldt. Dit zorgt ervoor dat beleggers pas belasting betalen als de waarde van hun groene beleggingen hoger is dan de vrijstelling. In 2022 zal deze vrijstelling €61.215 bedragen. Met een fiscale partner wordt dit bedrag zelfs verdubbeld.

Naast dat je met groen beleggen dus iets extra’s doet voor het klimaat en dat het een belastingvoordeel kan opleveren, is er ook onderzocht (door o.a. Warwick Business School en Morningstar) dat groene/duurzame beleggingsfondsen minstens even goed presteren als traditionele fondsen. Dit betekent overigens niet dat groen beleggen altijd een positief rendement oplevert. Het is en blijft beleggen en aan beleggen zitten nou eenmaal risico’s verbonden. Groen beleggen is dus zeker iets wat interessant kan zijn voor beleggers, maar ook de overheid wil zijn steentje bijdragen aan het klimaat. Hoe doen zij dit dan?

Rutte IV wil “koploper in Europa” zijn wat betreft klimaat

De formatie van het Nederlandse kabinet in 2021 begon na de bekendmaking van de voorlopige uitslag van de Tweede Kamerverkiezingen van 17 maart. Vorige week, op 15 december werd eindelijk een regeerakkoord bereikt tussen de partijen VVD, D66, CDA en de ChristenUnie. De klimaat- en milieuambities van Rutte IV zijn fors hoger dan die van Rutte III. Rutte III noemde zichzelf “het groenste kabinet ooit” maar haalde de meeste klimaatdoelen niet. Rutte IV streeft ernaar om “koploper in Europa” te zijn.

De klimaat- en stikstofdoelen gaan fors omhoog. Het vorige kabinet wilde nog 49 procent minder CO2-uitstoot in 2030 dan in 1990, het nieuwe streeft naar 60 procent. Om dit te bereiken komt er een klimaatfonds van 35 miljard, boven op al bestaande subsidieregelingen. Op deze manier wil het kabinet, onder leiding van een nieuwe minister voor klimaat en energie, er zeker van zijn dat het Europese doel van 55 procent gehaald wordt. Ook zijn er alvast doelen gesteld voor 2035 (70 procent) en voor 2040 (80 procent). Rutte IV heeft dus duidelijke de ambitie om koploper in Europa te zijn.

Je kan zelf ook je steentje bijdragen

Om dit allemaal te bereiken wacht Rutte IV nog een enorme inhaalrace. Nederland is nu namelijk nog niet het beste jongetje van de klas in Europa. Bovendien is het vorige kabinet ook al meermaals door de rechter teruggefloten, omdat het zelf benoemde “groenste kabinet ooit” de zelf gestelde klimaatdoelen niet haalde. Daarom is het ook goed om zelf bewust bezig te zijn met het klimaat en om zelf ook je steentje bij te dragen. Dit kan door bijvoorbeeld het eerder in dit artikel genoemde groen beleggen maar ook andere kleine dingen kunnen het verschil maken: denk maar eens aan afval scheiden, meer met de fiets of lopend gaan als dat kan etc.

Om dit artikel dus even kort samen te vatten, om echt een verandering te maken zullen zowel het nieuwe kabinet als wijzelf een steentje bij moeten dragen aan het klimaat. Rutte IV heeft grote ambities en wil “koploper in Europa” zijn als het gaat om het klimaat. Beleggers zelf kunnen al een verschil maken door groen te gaan beleggen. Zo helpt iedereen mee aan het verbeteren van het klimaat.