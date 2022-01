Rietbergen ontkent aanranding kandidate The Voice

Jeroen Rietbergen ontkent “met klem” dat dat hij zich schuldig heeft gemaakt aan de aanranding van voormalig The Voice of Holland-kandidate Nienke Wijnhoven. Dat zegt advocaat Peter Plasman, woordvoerder van Rietbergen, woensdag.

Eerder woensdag liet Wijnhoven via haar advocaat S├ębas Diekstra weten dat ze aangifte gaat doen van aanranding tegen Rietbergen, bandleider van The Voice. Inmiddels heeft zij contact opgenomen met de zedenpolitie.

Wijnhoven, die in 2018 meedeed aan The Voice, was eerder deze week te gast bij de talkshow Beau om over haar ervaringen te vertellen. Zij vertelde toen betast te zijn door Rietbergen.

Zaterdag werd duidelijk dat het programma The Voice of Holland voorlopig is stopgezet wegens seksueel grensoverschrijdend gedrag. Bandleider Rietbergen erkende daarop dat aantijgingen aan zijn adres juist zijn en hij stapte op. Hij had relaties van “seksuele aard” gehad met vrouwen die betrokken waren bij The Voice of Holland. Van de beschuldigingen door Wijnhoven is echter “niets waar”, aldus Plasman woensdag.