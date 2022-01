Ruim 57.000 nieuwe coronagevallen, terwijl achterstand toeneemt

Nog nooit zijn er zo veel positieve uitslagen van coronatests geregistreerd als tussen donderdagochtend en vrijdagochtend. Bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) kwamen 57.549 meldingen van nieuwe gevallen binnen.

Het aantal positieve tests stijgt zo snel, dat de computersystemen het niet kunnen bijhouden. De achterstand is opgelopen tot ongeveer 30.000 positieve tests over de afgelopen vier dagen. Dit zijn besmettingen die wel zijn bevestigd, maar die nog niet konden worden geregistreerd. Op donderdag was de achterstand ongeveer 27.000 gevallen over drie dagen.

In de afgelopen zeven dagen registreerde het RIVM 277.752 positieve tests. Met de achterstand erbij zou het werkelijke aantal gevallen boven de 300.000 uitkomen.

Gemiddeld waren er in de afgelopen zeven dagen 39.679 positieve tests per dag. Ook dat is een nieuw record.

Amsterdam telde in de afgelopen dag 3317 positieve tests. In Rotterdam kregen 1933 inwoners te horen dat ze het virus onder de leden hebben. Verder waren er 1906 nieuwe gevallen in de gemeente Utrecht, 1871 in Den Haag en 1088 in Amersfoort. Ameland sluit de rij met één positieve test.

Het aantal sterfgevallen blijft dalen. In de afgelopen dag registreerde het RIVM dat twaalf mensen aan de gevolgen van hun besmetting zijn overleden. In de afgelopen zeven dagen zijn 58 coronasterfgevallen gemeld, gemiddeld zo’n acht per dag. Dat is het laagste niveau sinds 22 oktober.