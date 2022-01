Staatssecretaris wil in gesprek met omroepen en De Mol

Na de uitzending van BOOS over wangedrag bij de talentenshow The Voice wil staatssecretaris Gunay Uslu (Media) in gesprek met omroepen en mediamagnaat John de Mol. Ze werd “misselijk” van de berichten over seksueel grensoverschrijdend gedrag bij het programma.

“Dit gedrag moet aangepakt worden”, zegt de bewindsvrouw. Uslu begrijpt ook de kritiek op de houding van De Mol, die reageerde in de BOOS-uitzending donderdag. “Het ligt niet aan de vrouwen. Mannen moeten hier echt hun verantwoordelijkheid nemen.”