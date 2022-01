OM: nog geen conclusies over schieten op politie bij overval

Voor het Openbaar Ministerie in Amsterdam staat voorlopig nog niet vast dat de verdachten van de overval op een waardetransport in Amsterdam-Noord, op 19 mei vorig jaar, niet gericht op de politie hebben geschoten. Een verklaring van een wapendeskundige van Defensie daarover rechtvaardigt nog geen conclusies in het voordeel van de verdachten, aldus het OM maandag tijdens de derde inleidende zitting in de strafzaak tegen zeven verdachten.

De overval bij Schöne Edelmetaal werd gepleegd met onder meer kalasjnikovs. De politie rukte massaal uit. Een wilde achtervolging eindigde in een weiland in Broek in Waterland, een dorp ten noorden van Amsterdam. Een 47-jarige overvaller, een Fransman, werd daar door de politie doodgeschoten. De buit bedroeg 14,5 miljoen euro, waarvan een deel nog zoek is.

Volgens betrokken agenten hebben de overvallers tijdens de achtervolging vanuit rijdende auto’s gericht op hen geschoten. Zij zeggen dat zij doodsangsten hebben uitgestaan. De verdachten ontkennen. “Ik heb nooit gericht op de politie of andere mensen geschoten”, zei een van hen, Abdi G., maandag tegen de rechtbank. “Ik schoot in de lucht, omhoog. Ik heb nooit de intentie gehad om te doden of te verwonden.” De overvallers, overwegend afkomstig uit Frankrijk, zeggen dat zij vooraf hebben afgesproken niet op mensen te schieten.

Volgens de wapendeskundige van Defensie zouden er kogelinslagen moeten zijn gevonden van door de overvallers verschoten munitie. Dat is niet het geval. Er zijn alleen inslagen van politiekogels gevonden. Het bewijs voor de aanklacht poging tot doodslag zou daarmee op losse schroeven komen te staan.

Voor het OM is het nog lang niet zover. De betrokken agenten zullen de komende periode bij de onderzoeksrechter worden gehoord. Dat hun eerdere verklaringen niet zouden kloppen, staat helemaal niet vast, aldus de officier van justitie. Dat er er geen kogelinslagen zijn gevonden “wil nog niet zeggen dat het niet is gebeurd”.

De rechtbank beraadt zich momenteel over een aantal verzoeken, onder meer over het opschorten van het voorarrest. Volgens de huidige planning zal de zaak in het najaar inhoudelijk worden behandeld. Daarvoor zijn vijftien dagen uitgetrokken.

De groep verdachten wordt naar verwachting uitgebreid, met onder anderen een verdachte die in Kosovo is aangehouden en wacht op zijn uitlevering aan Nederland. Justitie is nog op zoek naar nog meer verdachten.