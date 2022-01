Straten afgezet in Venlo vanwege mogelijk explosief in auto

De politie heeft maandagochtend de omgeving van de Gebroeders Wienerstraat in Venlo ruim afgezet vanwege een auto die mogelijk gebruikt is bij een plofkraak in Duitsland. De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) is onderweg om te onderzoeken of er explosief materiaal in de auto ligt.

Na de melding van een plofkraak over de grens in Duitsland voerde de politie controles uit in de grensstreek. Daarbij werd ook in de omgeving van de Gebroeders Wienerstraat gecontroleerd, omdat daar in september vorig jaar een auto werd gevonden die betrokken was bij een vergelijkbare plofkraak in Duitsland. Toen zat er een explosief in de achtergelaten auto.

De politie doet nog onderzoek. Er is vooralsnog niemand aangehouden.