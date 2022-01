Advocaat: eis levenslang is vooral ‘afrekensignaal’ justitie

De zware strafeisen van het Openbaar Ministerie in het liquidatieproces Eris, rond motorclub Caloh Wagoh, zijn eerst en vooral bedoeld om een signaal af te geven aan de samenleving. “Het moet maar eens afgelopen zijn, we pakken de onderwereld keihard aan”, zo vatte advocaat Christian Flokstra het donderdag samen in zijn pleidooi voor verdachte Greg R. De raadsman is de eerste die pleit in het megaproces. Hij zei dat hij de hoogste eis “niet voor mogelijk” had gehouden.

Het OM eiste vorige week tegen vijf verdachten een levenslange gevangenisstraf, voor hun betrokkenheid bij meerdere huurmoorden. In Eris is Caloh-Wagohoprichter Delano ‘Keylow’ R. de absolute hoofdverdachte. Greg R. was prominent lid van de motorclub. Het OM ziet hem als vertrouwenspersoon van Keylow en dicht hem onder meer een rol toe bij de liquidatie van Jair Wessels en Zeki Yumusak.

Justitie heeft in de ogen van Flokstra onvoldoende onderscheid gemaakt tussen de diverse verdachten en Greg R. is ten onrechte meegenomen in het zwaarste segment. “R. is 73 jaar en heeft ook in de verklaringen van de kroongetuige geen hoofdrol, maar er moet maar eens een einde aan hem worden gemaakt en kijk eens hoe meedogenloos we dat doen als OM. Levenslang. De inflatie van een uitzonderlijke straf in reactie op de ontwikkelingen in het criminele circuit.”

Het bewijs tegen de ontkennende R. is volgens de raadsman allerminst geleverd. Het berust uitsluitend op belastende verklaringen van kroongetuige Tony de G., ander bewijs is er niet. Een grote hoeveelheid, bij hoofdverdachte Keylow gevonden cryptocommunicatie heeft veel belastend materiaal tegen diverse verdachten opgeleverd, maar daar valt Greg R. niet onder, benadrukte Flokstra. En op de betrouwbaarheid van de verklaringen van De G. valt veel af te dingen, meent hij, te veel om te kunnen dienen als basis voor een veroordeling.

Greg R. is al decennialang een bekende figuur in het criminele milieu, geldt als een soort ‘godfather’ en liep in de loop van zijn leven in totaal tegen zo’n dertig jaar gevangenisstraf op. Zijn zoon Jesse zit een levenslange celstraf uit, omdat hij als uitvoerder betrokken was bij meerdere huurmoorden in een verder verleden. Greg R. heeft zich volgens Flokstra nooit ingelaten met liquidaties.

Voor de pleidooien in het Erisproces zijn tot en met begin maart vijftien dagen uitgetrokken.

De rechtbank hoopt in juli uitspraak te doen.