De eettrends van 2022: bijzonder, verantwoord én lekker

2022 wordt een jaar van extremen en dat geldt ook voor onze voeding. We eten veganistisch, zo makkelijk mogelijk of juist over the top lekker. We willen of gemak of eten waar we ons goed bij voelen. En het liefst allebei tegelijk.

Er is steeds meer aandacht voor onze voeding, dat zal niemand zijn ontgaan. Die trend zet in 2022 door. We willen beter, lekkerder en gezonder eten. De Rabobank stelt in haar rapport ‘Trends en ontwikkelingen voedingsindustrie’ dat ze ook dit jaar een verschuiving ziet naar minder suikers, minder verkeerde vetten en minder onnodige toevoegingen. Ondertussen zien ze ook een groei in andere ‘niches’, zoals lokaal geproduceerd voedsel of juist aanbod gericht op gemak.

Taart in 2022

Een verschuiving naar minder suikers betekent niet dat we geen taart meer eten in 2022. Integendeel. Maar we willen wel ambachtelijke taarten, met liefde gemaakt, origineel vormgegeven en gebakken met hoogwaardige ingrediënten. Het liefst een die thuisbezorgd wordt door een vriendelijke, lokale bakker. Met een dertien-in-een-dozijn-taart uit de HEMA-fabriek kom je dus niet meer weg op het volgende kinderfeestje.

Biologisch blijft ‘hot’

Biologisch eten wordt in 2022 nog populairder. We willen geen antibiotica meer in ons vlees, geen kunstmest of synthetische bestrijdingsmiddelen op onze groenten. Dat hangt samen met onze behoefte gezonder te leven, maar natuurlijk ook met het klimaatprobleem. Het idee dat we door massaproductie onszelf en onze omgeving om zeep helpen, krijgt steeds meer voet aan de grond.

De veganist is de nieuwe vegetariër

Om diezelfde reden eten steeds meer mensen veganistisch. Twintig jaar geleden kon je als vegetariër in bijna geen enkel restaurant terecht, maar inmiddels zitten we aan de andere kant van het spectrum. De melkdrinker is de vleeseter van vijf jaar geleden. Niet alleen vleesvervangers worden steeds populairder in 2022, ook de amandelmelk en sojayoghurt zijn niet aan te slepen. Daarbij helpt het vast dat de veganistische keuken zich behoorlijk heeft ontwikkeld. Vroeger was veganisme afzien. Tegenwoordig maken we bijzonder goed eetbare Ottolenghi-kunstwerkjes van onze bietjes.

We eten gezond, gezonder, gezondst

Daarnaast vinden we onze gezondheid dus belangrijker dan ooit. Die trend is nog lang niet voorbij. De aandacht voor ons immuunsysteem neemt toe, maar ook over allergieën en intoleranties raken we niet uitgepraat. De vraag of je lichaam toe is aan een glutenvrij-, koolhydraatarm- of juist een ketogeen-dieet is relevanter dan ooit.

Verandering van spijs doet eten

En dan is er nog de tegengestelde beweging: de behoefte aan over the top. Na twee jaar corona-ellende (en dan vooral: lockdowns) zijn we meer dan ooit toe aan een feestje. Onderzoek van het RIVM laat zien dat de steun voor de maatregelen steeds verder afneemt. Burgemeesters schrijven namens de bevolking kritische, open brieven aan het kabinet. De protesten in de vorm van kapsalontheaters klinken ludiek maar luid. En het eten op ons bord straks ook.

Dat is in ieder geval fijn nieuws voor de horeca. Als ze weer open mogen, stromen ze waarschijnlijk snel vol. Vooral als ze echt iets bijzonders bieden. Zoals de Rabobank in haar rapport ook al schrijft: we zijn bereid daar meer te betalen – als het maar aan al onze eisen voldoet.