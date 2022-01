4200 medewerkers Nedcar houden demonstratie tegen bosbezetting

De 4200 werknemers van VDL Nedcar in Born gaan dinsdagmiddag demonstreren tegen de bezetting van het naburige Sterrebos. De werknemers zijn niet blij met de dagenlange publiciteit rond de bezetters die boskap willen voorkomen. Zonder die kap is uitbreiding van de fabriek niet mogelijk en komt de werkgelegenheid in gevaar, stellen ze.

Tussen 13.45 uur en 15.45 uur vinden twee korte manifestaties plaats voor het hoofdgebouw van Nedcar, laten de vakbonden maandagavond weten. Door de actie op dat tijdstip te houden kan zowel de dag- als de middagploeg eraan meedoen, omdat rond die tijd de wisseling van de ploegen plaatsheeft.

De actie wordt gesteund door CNV Vakmensen, FNV Metaal en vakbond De Unie. “De afgelopen dagen was er erg veel aandacht voor de actievoerders in het Sterrebos”, zei bestuurder Robert Wonnink van CNV Vakmensen. “Die actie kan uitbreiding van de fabriek dwarsbomen. De werknemers maken zich zorgen over de werkgelegenheid als de uitbreiding niet kan doorgaan.”

Ron Peters, bestuurder FNV Metaal, drukt zich in soortgelijke bewoordingen uit. “In 2024 stopt het contract met BMW. De fabrieksuitbreiding is noodzakelijk om een deal te kunnen sluiten met een zeer kansrijke potentiĆ«le nieuwe klant, het Amerikaanse bedrijf Rivian. We begrijpen dat mensen zich zorgen maken over de kap van een deel van het Sterrenbos, maar wij weten ook zeker dat er daarna nieuwe bomen geplant zullen worden.”

De manifestatie dinsdag moet het belang van de werknemers duidelijk maken. Daartoe worden de productielijnen in de fabriek stilgelegd. “De actie is uitdrukkelijk niet gericht tegen VDL Nedcar, maar bedoeld als tegengeluid”, benadrukte Wonnink. Volgens hem dreigt niet alleen het verlies van 4200 directe banen als de fabriek niet kan uitbreiden, maar nog eens 8000 indirecte banen zijn dan in gevaar, onder meer bij toeleveranciers.