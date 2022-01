FNV: goede hoop voor regeling zorgmedewerkers met ‘long covid’

Vakbond FNV heeft “goede hoop” dat de minister voor Langdurige Zorg, Conny Helder, binnen korte tijd met een overbruggingsregeling komt voor zorgmedewerkers met langdurige coronaklachten. Volgens de FNV moet dat voorstel van de minister de zorgmedewerkers meer tijd geven voor herstel.

De vakbond trok vorige week aan de bel en schatte dat zo’n vijfhonderd zorgmedewerkers mogelijk binnenkort hun baan kwijtraken door langdurige covid, ofwel ‘long covid’. Naar aanleiding van dit bericht ging Helder met FNV-voorzitter Kitty Jong en vijf patiënten in gesprek.

Volgens Jong moeten de zorgmedewerkers langer herstellen, zodat ze uiteindelijk weer op z’n minst gedeeltelijk aan het werk kunnen. Ze hoopt op een tegemoetkoming voor de patiënten.

Helder laat weten dat ze het een “indrukwekkend gesprek” vond. “We hebben het gehad over hoe het nu met hen gaat, hoe de revalidatie verloopt, of zij kunnen rekenen op steun van hun werkgevers en waar zij verder tegenaan lopen. Ik kijk momenteel samen met verschillende collega’s in het kabinet of verdere ondersteuning zou kunnen helpen. Het kabinet komt daar zo snel mogelijk op terug.”