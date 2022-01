Het weer met Piet Paulusma: zeer zware windstoten

Verkeerswaarschuwing (voor alle verkeer, dus de voetganger tot en met de scooter): Vandaag eerst windstoten tot zware en zeer zware windstoten. In kracht 8 of 9. Kust en westelijk Waddengebied tot in kracht 10 of 11. Door de noord tot noordwesterstorm aan de kust komt er veel water op de kust te staan. Vooral in het zuidwestelijk kustgebied zal de waterdruk het hoogst zijn.

Vandaag veel bewolking en periodiek regen en droge perioden. In de westelijke kustprovincies (later) nog de zon erdoor. Overdag temperaturen rond 7 of 8 graden. Een matige tot krachtige wind uit noord tot noordwest. Kust en Wadden storm(achtig). Windstoten in kracht 9 tot 11! IJsselmeergebied een harde tot stormachtige wind met windstoten in kracht 9. Landinwaarts een harde wind en windstoten in kracht 8. Vanmiddag wordt de wind geleidelijk minder sterk. Vanavond nog een aantal stormbuien en vannacht over naar meest droog weer. In het zuiden van Limburg kans op natte sneeuw.

Dinsdag regen en in de middag overgang naar droog weer. Overdag 9 of 10 graden en de zon heeft het moeilijk. Een matige tot krachtige wind uit west tot noordwest. Woensdag veel bewolking met wat regen en afwisselend droog weer. Een hoge temperatuur van rond 10 of 11 graden. Een matige wind uit het westen. Donderdag ook al veel bewolking met wat regen en 9 of 10 graden. Vrijdag een paar buien of buitjes met vooral in de kustprovincies de zon erdoor. Overdag 8 of 9 graden.