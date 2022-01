Schip met 18 opvarenden maakt water na botsing bij kust IJmuiden

Voor de kust van IJmuiden maakt het schip Julietta D met achttien mensen aan boord water in de machinekamer na een aanvaring met een ander schip, de Pechora Star. De Julietta D is ook stuurloos. Een reddingshelikopter van de Nederlandse Kustwacht is begonnen met het van boord halen van de eerste bemanningsleden.

De Kustwacht zet nog een tweede helikopter in. Bovendien levert de Belgische Kustwacht op verzoek van de Nederlandse collega’s ook een helikopter voor de reddingsoperatie. Verder liet de KNRM twee reddingsboten uitvaren om hulp te bieden.

De situatie op de Pechora Star is stabiel, aldus de Kustwacht.