Storm Corrie: schade en vertraging door omgewaaide bomen

De storm Corrie die maandag over Nederland trekt heeft op verschillende plaatsen in het land voor schade en verkeersoverlast gezorgd. Op snelweg A7 in Noord-Holland zorgde een omgewaaide boom voor een file. Ook in en rond Den Haag was er schade. Daar viel in de Scheveningse Neptunusstraat een boom op een auto, meldt het regionale medium nieuws15. Ook op andere plaatsen in die regio zijn meldingen van omgewaaide bomen.

In de loop van maandagochtend trekt de storm naar het zuidoosten. Het KNMI heeft voor Noord-Holland, Friesland, de Wadden en het IJsselmeer code oranje afgegeven voor een noordwesterstorm en windvlagen met snelheden tussen 100 en 120 kilometer per uur. In het binnenland kunnen de windvlagen snelheden tussen de 75 en 100 kilometer per uur bereiken.

De ANWB adviseert weggebruikers maandag niet de weg op te gaan als dat niet noodzakelijk is. Ook rijden er op sommige trajecten minder treinen, meldt Prorail.