Veerboten Waddeneilanden hebben geen last van storm Corrie

Alle veerdiensten naar de Waddeneilanden varen maandagochtend ondanks storm Corrie gewoon via de normale dienstregeling. “De storm lijkt net iets ten zuiden van de Wadden te trekken. We kunnen gewoon varen”, aldus een woordvoerster van Wagenborg Passagiersdiensten, die op Ameland en Schiermonnikoog vaart. Ook Rederij Doeksen, die op Vlieland en Terschelling vaart, en de veerdienst naar Texel (Teso) laten weten dat ze via de normale dienstregeling varen.

Het KNMI heeft voor Noord-Holland, Friesland, de Wadden en het IJsselmeer code oranje afgegeven voor een noordwesterstorm en windvlagen met snelheden tussen 100 en 120 kilometer per uur. Naar verwachting neemt in de loop van maandagmiddag de wind in kracht af, melden verschillende weerdiensten.

De ANWB adviseert weggebruikers maandag niet de weg op te gaan als dat niet noodzakelijk is. Ook rijden er op sommige trajecten minder treinen, meldt ProRail.