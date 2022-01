Verkoop tweedehands auto’s gaat door het dak

Steeds meer autokopers kiezen voor een gebruikte in plaats van een nieuwe wagen, dat blijkt uit verschillende onderzoeken. Bovag en RDC komen tot de conclusie dat autobedrijven in 2021 voor het eerst meer dan 1,3 miljoen tweedehands auto’s verkochten. Daarmee worden alle records verbroken. Waar wordt die stijging door veroorzaakt?

Stijging 2021 in vergelijking tot 2020

In Nederland werden er tot en met november 2021 al 1.232.335 occasions, oftewel gebruikte auto’s, verkocht door autobedrijven. In vergelijking tot de eerste 11 maanden van 2020 is dat vier procent meer. Terwijl autobedrijven de verkoop van gebruikte auto’s zien toenemen, verhandelen particulieren onderling juist minder tweedehands auto’s.

De grote vraag naar gebruikte auto’s is volgens Lars Krijgsman van Autoweek goed te verklaren. ‘‘Enerzijds ondervinden autoproducenten last van het wereldwijde tekort aan computerchips, met beperkte productie en een beperkte voorraad tot gevolg,’’ schrijft hij. ‘‘Anderzijds speelt mee dat de vraag naar individueel vervoer als gevolg van de pandemie groter is geworden.’’

Platforms voor tweedehands auto’s

Het resultaat van deze stijgende behoefte aan occasions? Het aantal verkopers van tweedehands auto’s is flink toegenomen. Wanneer je in de zoekbalk van google ‘‘Mercedes A klasse Tweedehands te koop’’ tikt, vind je al snel verschillende opties. Wie interesse heeft in een tweedehands auto heeft dus voldoende opties. Tegenwoordig is het een stuk gemakkelijker om een occasion te vinden die voldoet aan alle wensen.

Invloed pandemie

Tijdens de coronacrisis was in eerste instantie een duidelijke stijging in de verkoopcijfers te zien als gevolg van de grotere behoefte aan vervangend vervoer. De angst om besmet te worden door het virus had als gevolg dat de behoefte aan individueel vervoer binnen korte tijd sterk groeide. Nederlandse forenzen bleken liever voor een eigen auto te kiezen dan voor het openbaar vervoer en carpoolen werd om diezelfde reden niet als alternatief gezien. Zo was de bezettingsgraad van treinen, bussen, trams en metro’s in 2020 op slechts 55 tot 60 procent van het niveau van vóór de coronacrisis. Ook in 2021 was de bezettingsgraad gemiddeld 55 procent en in de rustigste periodes zelfs slechts 10 tot 15 procent.

Tekort computerchips

Daarnaast was er wereldwijd een tekort aan computerchips en werden leveringen door de coronamaatregelen vertraagd. Dat had in 2020 al een grote impact, maar in 2021 werd dat nog eens versterkt. Het afgelopen jaar lagen de verkopen van nieuwe personenwagens in de Europese Unie 2,4 procent onder die van 2020, toen de onzekerheden rond corona potentiële kopers van auto’s al afschrikten.

Zelfs in Duitsland, de grootste economie van Europa, daalden de autoverkopen met tien procent tot 2,6 miljoen verkochte auto’s. In Nederland was sprake van een daling van ruim negen procent. Hier werden bijna 323.000 nieuwe auto’s verkocht. Het is nog even afwachten wat deze ontwikkelingen gaan betekenen voor de auto-industrie.