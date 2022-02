Al 85 schapen aangevallen in januari

In januari zijn voor zover bekend 85 schapen aangevallen en gedood. Daarnaast lieten een geit, twee damherten en een kalf het leven na een aanval. Het is nog niet bekend of de dieren in alle gevallen prooi zijn geworden van een wolf. Dat moet blijken uit DNA-onderzoek dat in een laboratorium van de Wageningen Universiteit wordt gedaan.

Veehouders kunnen de dood van hun dieren na een aanval doorgeven aan BIJ12, dat voor de provincies onder andere wolvenschade afhandelt. Ze krijgen een schadevergoeding als het vee is gedood door een wolf. Maar uit het laboratoriumonderzoek blijkt ook geregeld dat een hond of een vos de schade heeft aangericht.

In 2021 doodden wolven ruim tweehonderd schapen en een enkele keer een ander dier zoals een moeflon of een kalf. In 2020 maakten wolven nog bijna driehonderd slachtoffers, zo blijkt uit het overzicht van BIJ12. Opvallend is dat er op de Veluwe, waar de meeste wolven een territorium hebben, weinig wolvenaanvallen zijn. Volgens deskundigen kunnen de wolven daar voldoende andere en makkelijker te bereiken prooien vinden, zoals edelherten en biggen.

In januari zijn de meeste schapen gedood in Noord-Brabant en Drenthe. Ook langs de grens in Limburg is een tiental schapen aangevallen. Als die dieren zijn gedood door een wolf, was het vermoedelijk een zwerver, die vanuit Duitsland op zoek is naar een eigen territorium.