Ruim half miljoen coronagevallen en ruim duizend nieuwe opnames

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) heeft in de afgelopen zeven dagen 530.015 positieve coronatests geregistreerd. Dat komt neer op één op elke 35 Nederlanders. Het weekcijfer stijgt voor de vijfde week op rij en bereikt weer een nieuw record.

Ook het aantal ziekenhuisopnames neemt toe. In de afgelopen week belandden 1056 mensen met corona in een ziekenhuis. Een week eerder waren er na correctie 951 opnames, en de week daarvoor 770.

Van de 1056 coronapatiënten die in een ziekenhuis werden opgenomen, kwamen 78 op een intensive care terecht, tegen 66 de week ervoor. Voor het eerst sinds november neemt de instroom op de ic’s toe.

Het RIVM kreeg bericht dat 66 mensen aan de gevolgen van hun coronabesmetting zijn overleden. Dat is ongeveer vergelijkbaar met de 61 meldingen de week ervoor en 63 nog een week eerder.

De GGD’en voerden voor het eerst meer dan een miljoen tests in een week tijd uit. Daarvan was 56,1 procent positief, en ook dat is een record.