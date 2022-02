“Steeds meer bedrijven betalen gedeeltelijk de oppaskosten van hun werknemers”

Tien jaar gelden was een oppas een scholier of studente die in de avond kwam als de kinderen al op bed lagen. Anno 2022 is oppassen een populaire en goed betaalde bijbaan voor alle leeftijden, die de zorg voor langere tijd overnemen, en kinderen van school halen, een gezonde maaltijd koken en helpen met huiswerk. Charlotte (Charly) van der Straten had tijdens haar studententijd in Amsterdam al door dat de vraag naar oppas alleen maar zou toenemen. In 2016 is ze Charly Cares gestart, samen met ex-partner Xander; een platform waar de vraag naar een oppas vanuit ouders samenkomt met het aanbod van ‘oppas angels’.

Het is een samenloop van omstandigheden geweest waardoor Charlotte eigen ondernemer werd en Charly Cares is gestart. Het begon met het schrijven van een studieopdracht voor een product of service in de buurt. Het leek een kinderlijke hbo-opdracht, aldus Charlotte, maar ze dacht: ik ga het serieus aanpakken en start een oppasbedrijf. “Ik paste zelf veel op in de buurt en kreeg continu de vraag of ik nog meiden kende die wilden oppassen.” Ze begon een studenten oppasbureau PAS OP OPPAS genaamd, de voorloper van Charly Cares.

Na haar afstuderen vond ze een fulltimebaan als headhunter op de Zuidas en werd PAS OP OPPAS gerund door anderen. Maar ze wist dat ze er nog iets mee ging doen, mede doordat ze zag dat de vraag naar een kwalitatief goede oppas alsmaar toenam. Na een aantal jaar ging ze voor zichzelf werken, vonden er verschuivingen plaats in de kinderopvang met kindertoeslag en een zedenzaak, werd de vraag naar opvang groter en werden innovatieve platformen als Uber opgericht. Een uitgelezen moment om Charly Cares te starten, een platform voor oppas aan huis.

“Bijna niemand brengt z’n kinderen vijf dagen naar de crèche of de naschoolse opvang”

Het begon met een oppas app, waardoor ouders op elk moment van de week een oppas konden boeken, bijvoorbeeld voor een avondje uit. Door de jaren heen is de vraag verschoven en is er nu een online platform. “Er is steeds meer behoefte aan een vaste oppas aan huis, zowel voor af en toe als structureel. Je ziet dat ouders steeds meer combinaties maken. Bijna niemand brengt z’n kinderen vijf dagen naar de crèche of de naschoolse opvang. Het wordt gecombineerd met een oppas. Ouders willen niet meer alleen een oppas voor een avond uit, maar ook voor een aantal uren overdag en soms voor twee dagen in de week. Oppassers kunnen aangeven op het platform op de site wanneer ze willen werken voor het tarief dat bij ze past en ze kunnen aangeven bij welke gezinnen of in welke buurt ze graag willen werken.”

Charly Cares zit inmiddels in 57 plaatsen in Nederland, met name in de grote steden in de Randstad, en heeft plannen om de komende 12-18 maanden het komende jaar uit te breiden naar 1020 steden, voor een meer landelijke dekking. Ook werkgevers weten inmiddels het platform te vinden. “Steeds meer bedrijven betalen gedeeltelijk de oppaskosten van hun werknemers. Dit is tijdens de coronacrisis gestart, toen duidelijk werd dat ouders soms met hun handen in het haar zaten. Ze kunnen een eenmalig bedrag beschikbaar stellen, maar er zijn ook werkgevers die oppas als secundaire voorwaarde meenemen.”

Welk vak zou je willen geven op school, dat je zelf hebt gemist?

“Ik heb heel veel gemist. Ik had het er laatst met mijn vriend over. Als ik leerkracht zou zijn van groep acht, zou ik leerlingen een keer in de twee weken op een stage dag meenemen in het ziekenhuis, bij de politie, als vuilnisman, met de dierenambulance. Het is belangrijk dat kinderen leren hoe het echte leven eraan toegaat en wat daarbij komt kijken. Qua banen, maar ook dat je als kind ziet wat er zoal gebeurt in een bejaardenhuis of in een ziekenhuis. Ze mogen veel meer real life ervaringen hebben. En ook echt meewerken, zo’n dag.”

Wat voor adviezen vragen mensen aan jou?

“Oh, ze vragen best veel advies over uiteenlopende dingen. Zo belde mijn zus vanmorgen over de uitdaging rondom kinderopvang. Dat is wel heel herkenbaar, ook bij andere vriendinnen van in de dertig. En zakelijk word ik gebeld door mensen die ook voor zichzelf willen beginnen. Hoe heb ik dat gedaan en hoe heb je zo’n platform gebouwd? Maar ook over het binnenhalen van investeringen vragen ze advies.”

Wie inspireert jou?

“Ik kan niet meteen iemand noemen, maar ik haal wel zeker inspiratie uit mensen. Dat kan een goede ondernemer zijn, of iemand die op een bepaalde positie zit, of in het nieuws komt of een boek heeft geschreven. Een interessante invalshoek van iemand kan mij ook inspireren. Maar het kan ook een verpleger in het ziekenhuis zijn, die zestig uur in de week werkt en daar nooit over klaagt. Dat is weer een andere manier van inspireren.”

Wat voor reflectie heeft de volgende generatie van ons nodig?

“Nou, dat sluit aan bij wat ik zei over de les die ik heb gemist en waar ik in geloof. De wereld van jongeren is zo naar online geschoven en zeker voor hen is het belangrijk dat ze met hun voeten in de modder staan en real life ervaringen hebben. Hoe is het in de echte wereld? Dat mogen ze zo jong mogelijk leren. Dat is de beste spiegel voor jezelf, maar ook om je weg te vinden in deze wereld.”

Als je een boek over je leven zou schrijven, wat zou dan de rode draad zijn?

“Als ik kijk naar mijn levenspad tot nu toe, dan heb ik al best veel meegemaakt. En dat zal nog wel zo doorgaan gedurende de rest van mijn leven. Ik ben wel iemand die het ondernemersstraatje ingaat. Dat heb ik in mijn jeugd ook gedaan. Het was bij ons thuis rupsje nooit genoeg. In de basis ben ik een stabiel en steady mens, waar omheen er veel gebeurt. Ik ben ook wel een fladderaar. Maar die basis met mezelf is heel sterk, en ook met mijn familie, gezinnetje en vrienden. Ik denk dat die basis de rode draad zou zijn.”

Wat doe je het liefst voordat je gaat slapen?

“Het allerlekkerste vind ik, en dat had ik vroeger ook na het hockeyen, dat als je dan ’s avonds thuiskwam en je in bed ging liggen, je moe was van het sporten. We zijn nu flink aan het trainen met het team voor de marathon van Rotterdam. We hadden zin in een uitdaging, buiten het werk. We hebben een tijd lang niet veel kunnen doen, dus toen dachten we: laten we ons inschrijven. Gelukkig mogen we sinds deze week ook weer de kroeg in.”

Stel, vanavond is je laatste avondmaal, wat zou je eten, met wie en waar ga je het over hebben?

“Ik zou alles op tafel zetten wat ik kan koken of bestellen, en daar hoort ook wijn bij. Ik houd van een goed glas wijn. Ik zou dan met wat familieleden en goede vrienden willen eten. Ik zou zeggen dat ze ik lief vind en dat ik van ze hou en verder wil ik er vooral een gezellige avond van maken. Ik wil niet te veel stilstaan bij dat het mijn laatste avond is. En ik wil dansen en muziek.”

Wat waardeer je aan jezelf?

“Oeh”. Stilte. “Uhm. Wat waardeer ik aan mezelf? Ik probeer wel het beste voor te hebben met iedereen en ook met de wereld, de natuur en de maatschappij. Ik probeer op mijn manier een steentje bij te dragen door het een beetje leuker en fijner te maken voor iedereen. Ik heb een beetje een pluk de dag mentaliteit, maar zingeving is ook belangrijk, zoals Charly Cares.”

Wie mag er een keer in deze rubriek?

“Oeh leuk, dan wil ik graag Veronne van der Meijs nomineren. Zij is net gestart met haar bedrijf Liefhebbers. Zij worden het vaste steunpunt in de eerste 1001 kritieke dagen van een kind voor ouders.”