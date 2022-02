Tot nu toe enkele tienduizenden toegangstesten gepland in weekend

Enkele tienduizenden mensen hebben tot nu toe een afspraak gemaakt om rond het weekeinde een toegangstest te laten doen. Voor vrijdag staan tot nu toe 13.500 testafspraken ingepland, voor zaterdag 11.400 en voor zondag 3400. De aantallen zullen nog oplopen omdat de meeste mensen hun afspraak op de dag zelf boeken, zegt de Stichting Open Nederland, de organisatie achter de toegangstesten.

Het is niet bekend hoeveel afspraken precies een week geleden gepland stonden voor het weekend erna. Over de hele vorige week hadden de commerciĆ«le testbedrijven zo’n 334.000 afspraken voor toegangstesten staan. De drukste dag van die week was afgelopen zaterdag met ongeveer 79.000 afspraken.

De vaccinatiebewijzen van ongeveer een half miljoen mensen kunnen vrijdag verlopen. Als de QR-code in hun CoronaCheck-app dan wordt gescand, krijgen ze geen groen vinkje en zouden ze niet meer op die manier naar een bioscoop of voetbalstadion. Die toegang zouden ze wel kunnen krijgen met een testbewijs, waarmee ze aantonen dat ze negatief zijn getest op het coronavirus.