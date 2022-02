Gezondheidsraad publiceert advies over boosterprik voor jongeren

Meer dan de helft van de volwassenen heeft inmiddels een boosterprik gekregen, maar kunnen jongeren nu aan de beurt komen? Kunnen 12- tot en met 17-jarigen binnenkort ook een inenting krijgen om hun afweer tegen het coronavirus te versterken? Daarover brengt de Gezondheidsraad vrijdag een advies uit.

De vorige minister van Volksgezondheid, Hugo de Jonge, had eind december om het advies gevraagd. In de huidige golf zijn veel jongeren positief getest.

De vaccins die tot nu toe zijn goedgekeurd voor boosterprikken, hebben die erkenning alleen voor volwassenen. Er zijn nog geen boostervaccins voor minderjarigen goedgekeurd. De Jonge had daarom ook aan de Gezondheidsraad gevraagd of er eventueel al begonnen kan en moet worden met het boosteren van de jongeren zonder zo’n goedkeuring, of dat het beter is om te wachten tot er een vaccin is dat is goedgekeurd voor jongeren.