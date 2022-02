Het weer met Piet Paulusma: veel regen

Verkeerswaarschuwing: een zware middag en -avondspits met regen en soms regent het stevig. Later vanmiddag en vanavond met name in het noorden en oosten kans op natte sneeuw. Hierdoor kans op matig of slecht zicht. Windstoten in kracht 7 en 8.

Later vanmorgen en vanmiddag vanuit het westen regen en lichte regen. Later meer buiig. Overdag 8 tot 10 graden en een matige tot krachtige wind uit westelijke richtingen. Kustgebieden, Waddengebied en IJsselmeergebied windstoten in kracht 7 of 8.

Vanavond eerst in het oostelijke deel van ons land regen en kans op natte sneeuw. We gaan overal over op een weertype met flink opklarend weer. In het oosten en noorden nog een paar buitjes met kans op hagel en natte sneeuw. Temperaturen rond 2 of 3 graden. Kust en Wadden 4 of 5 graden met een krachtige wind en windstoten in kracht 7 of 8.

Weekend

Zaterdag eerst in de ochtend veel zon. In de middag meer en meer bewolkt en later al eens wat regen. Overdag 7 of 8 graden. Een matige tot vrij krachtige wind uit west tot zuidwest. In de kustgebieden, in het IJsselmeergebied en in het Waddengebied komt een krachtige tot harde wind te staan. Kustgebieden, IJsselmeer gebied en Waddengebied windstoten in kracht 8 of 9! De avond en nacht buiig weer met een krachtige tot harde wind uit zuidwest met windstoten in kracht 8 of 9! Zondag veel regen en regionaal veel regen met 8 tot 10 graden en een krachtige tot harde wind uit westelijke richtingen. Windstoten in kracht 7 tot in kracht 9! In de nacht veel regen. Maandag zon en een buitje met 8 tot 10 graden met een meest matige wind uit westelijke richtingen. Dinsdag veel bewolking en wat regen met 10 graden. Woensdag een bui, zon en 11 graden. Richting het weekend kouder.