Belgische verdachte van overlijden Dean (4) voor rechter

De 34-jarige Belg Dave De K. die wordt verdacht van betrokkenheid bij de ontvoering en het overlijden van de 4-jarige jongen Dean, staat dinsdagochtend voor de rechtbank in Amsterdam. De Internationale Rechtshulpkamer (IRK) van de rechtbank moet beslissen over de overlevering van De K.

Het lichaam van Dean werd maandagavond 17 januari op Neeltje Jans bij Vrouwenpolder in Zeeland gevonden. Eerder die dag werd De K. aangehouden, de Belg had het jongetje meegenomen uit de Belgische plaats Sint-Niklaas. De man werd gearresteerd in het dorp Meerkerk in de provincie Utrecht. Volgens Belgische media was hij een oppas van het kind. In Belgiƫ zit zijn 25-jarige Nederlandse vriendin Romy W. vast.

De Belgische autoriteiten hebben Nederland verzocht om de overlevering van De K, zodat hij in Belgiƫ kan worden berecht. De Internationale Rechtshulpkamer moet beslissen over de overlevering, omdat de verdachte zich ertegen verzet. De uitspraak wordt over twee weken verwacht.