Gommers toch niet weg bij het OMT

Diederik Gommers blijft toch lid van het Outbreak Management Team (OMT), bevestigt de ic-arts na berichtgeving van NU.nl. In november zei hij dat hij deze maand zou stoppen als adviseur van het kabinet.

Gommers zegt nu aan te blijven omdat de coronacrisis op een kantelpunt is aanbeland. Daarbij is de rol die het OMT krijgt in de volgende fase van de coronacrisis volgens hem nog onduidelijk. “Het is op dit moment nog onduidelijk hoelang ik aanblijf. Dat hangt sterkt af van het verloop van Covid”, laat het hoofd van de intensive care van het Erasmus MC in Rotterdam weten.

Gommers zei in november dat hij met veel plezier OMT-lid was, maar hij vond het jammer dat er weinig openheid was over wat er in vergaderingen van het team besproken werd. “Daardoor komt het over alsof we één mening hebben, maar het was beter geweest als de overleggen openbaar waren geweest en als mensen of journalisten mee konden kijken. Nu lijkt het iets geheimzinnigs”, zei de ic-arts toen.