Mariëtte Hamer wordt regeringscommissaris seksueel geweld

Mariëtte Hamer, momenteel voorzitter van de Sociaal-Economische Raad (SER), wordt regeringscommissaris seksueel overschrijdend gedrag en seksueel geweld. Vanuit die rol gaat zij het kabinet “gevraagd en ongevraagd” adviseren over de aanpak van seksueel wangedrag. Hiervoor komen de ministeries van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) en Sociale Zaken en Werkgelegenheid met een “nationale aanpak”.

Het ministerie van OCW, waaraan Hamer zal rapporteren, schrijft dat het “noodzakelijk is om nu een doorbraak te forceren”. De recente onthullingen over wangedrag bij voetbalclub Ajax en het programma The Voice of Holland laten dit volgens het ministerie zien. Het kabinet wil meer doen aan bewustwording, “want intimidatie en misbruik horen niet thuis in Nederland”, schrijven de ministers Robbert Dijkgraaf (OCW) en Karien van Gennip (SZW) in een verklaring.

“Recente incidenten in de sport- en televisiewereld laten ons zien dat de aanleiding van de #MeToo-beweging in ons land nog altijd leeft”, aldus Dijkgraaf. “Dit moet veranderen.” Voor Van Gennip is het duidelijk dat het kabinet meer moet doen tegen ongewenst gedrag op de werkvloer. Hiervoor is volgens haar een cultuurverandering nodig. “En dat begint met het voorbeeld aan de top.”

Hamer wordt benoemd voor een periode van drie jaar.