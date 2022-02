Twee maanden cel voor heling goederen Wibi Soerjadi

Een 28-jarige man uit Almelo heeft twee maanden celstraf gekregen wegens heling van goederen die in maart 2020 waren ontvreemd uit de woning van Wibi Soerjadi in Diepenheim. De politierechter in Almelo besloot hier dinsdag toe.

Het Openbaar Ministerie verdenkt de man ook van de inbraak zelf, maar die aanklacht wordt om juridisch-technische redenen later apart behandeld.

In november vorig jaar werden vijf andere verdachten in deze zaak veroordeeld wegens heling. De zwaarste straf die toen werd uitgedeeld was zes weken cel, waarvan drie voorwaardelijk.

Bij de diefstal in de woning van de pianist werd, aldus het OM, “een enorme ravage” aangericht. De buit bestond onder meer uit kunstwerken, kleding, tv’s en PlayStations. Ten tijde van de inbraak verbleef Soerjadi zelf in Parijs, waar hij in Disneyland zijn vijftigste verjaardag vierde.