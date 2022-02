Bellen voor een prikafspraak kan nu in meerdere talen

Wie telefonisch een afspraak voor een coronaprik wil maken, kan dat vanaf woensdag ook in andere talen dan het Nederlands of Engels doen. Dat meldt de koepelorganisatie van gezondheidsdiensten GGD GHOR Nederland. De beller krijgt in het keuzemenu voortaan in het Engels te horen: “kies drie voor een andere taal”.

Mensen die bellen voor een coronatestafspraak kunnen al enige tijd in meerdere talen worden geholpen. Volgens de GGD maakten tot dusver al “duizenden mensen” gebruik van die optie.

Een tolk doet de vertaling in een driegesprek. Dat is een telefoongesprek waar drie bellers aan meedoen. De tolk vertaalt de woorden van de beller en de callcentermedewerker van de GGD. De organisatie verwacht dat Pools, Turks, Spaans, Portugees en Arabisch het meest populair zullen zijn, in lijn met wat de bellers naar de testafsprakenlijn willen. Maar ook mensen die een andere taal spreken “zijn vrij om te bellen”, aldus de GGD. In welke talen mensen precies geholpen kunnen worden, is niet bekend.

De organisatie, verantwoordelijk voor het zetten van het overgrote deel van de coronavaccinaties, wil op deze manier de mensen helpen “die hun taal als barrière ervaren bij het inplannen van een vaccinatie”.