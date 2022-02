Vakbond CNV: slim dat kabinet coronamaatregelen verder versoepelt

Vakbond CNV vindt het “slim” dat het kabinet de coronamaatregelen verder versoepelt. Dat laat CNV weten in een reactie op de uitgelekte plannen van het kabinet. “Nu de ziekenhuisopnames niet verder stijgen, zijn strenge maatregelen niet langer te verantwoorden. Zeker nu het draagvlak voor de coronamaatregelen steeds sneller afbrokkelt.”

Volgens CNV wil een meerderheid van de leden al langer versoepelingen. Het kabinet zou onder meer het thuiswerkadvies willen loslaten. “De weg naar kantoor is weer geopend. Veel van onze leden snakken ernaar om weer naar kantoor te komen. Sommigen werken al bijna twee jaar onafgebroken thuis. Menselijk contact is cruciaal in de samenwerking”, stelt CNV-voorzitter Piet Fortuin in een verklaring.

Het is dan wel belangrijk dat de werkplek veilig is, aldus Fortuin. “Goede ventilatie en hygiĆ«ne zijn nodig om de werkplek geen broeihaard van besmettingen te laten zijn. Want laten we niet vergeten dat de besmettingen nog steeds torenhoog zijn. Hoge uitval van personeel moeten we voorkomen.”

CNV vindt dat aandacht voor kwetsbare werkenden daarom cruciaal is. “Wie om gezondheidsredenen niet naar kantoor wil komen, moet het recht op thuiswerken behouden. We gaan ervan uit dat werkgevers hier coulant in zijn.”