Vier aanhoudingen voor bekladden COC-kantoor Rotterdam

De politie heeft vier verdachten aangehouden die verdacht worden van het bekladden van het COC-kantoor op de Schiedamsesingel in Rotterdam in september vorig jaar. Op het gebouw werden anti-lhbti leuzen en de letters RJK, wat staat voor Rotterdam Jongeren Kern, op de gevel gespoten.

Het gaat om een 26-jarige man uit Capelle aan den IJssel, een 27-jarige man uit Dordrecht, een 22-jarige man uit Hoogvliet en een 24-jarige Rotterdammer. Ze zijn maandag aangehouden, meldt de politie woensdag. Bij het onderzoek kon de politie gebruikmaken van camerabeelden.

In augustus werd de gevel van een sportschool in Rotterdam-Zuid beklad met soortgelijke leuzen. De eigenaar van de sportschool is de oprichter van de Roze Kameraden, de Feyenoord-supportersvereniging van lhbti’ers die kort voor het incident werd opgericht. Bij de sportschool werd ook brand gesticht. Het onderzoek naar dit incident loopt nog.

De Rotterdamse gemeenteraad sprak na de incidenten zijn afschuw uit over de bedreigingen, intimidatie en bekladdingen die mogelijk door mensen zijn gepleegd die zich Feyenoordsupporter noemen. Een meerderheid van de raad vindt de incidenten grensoverschrijdend en zei te verwachten dat de politie en het OM hard optreden.