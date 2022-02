Kamer wil onderzoek naar onbeperkt isolement verdachten

De Tweede Kamer wil dat er onderzoek komt naar de mogelijkheid om verdachten van zware misdrijven onbeperkt te isoleren. De motie van de PVV kreeg steun van 71 Kamerleden, terwijl 68 volksvertegenwoordigers tegen stemden.

Dat systeem van isolatie van verdachten van ernstige criminaliteit bestaat al in Italië en is daar “bijzonder succesvol”, aldus de PVV. Het betekent volgens deze partij onder meer dat de verdachten 24 uur per dag onder toezicht staan, geen contact hebben met cipiers en slechts een uur per maand een familielid op bezoek mogen krijgen. De PVV wil daar onder meer mee voorkomen dat verdachten, die vaak lang in voorarrest zitten, hun criminele activiteiten kunnen voortzetten vanuit de cel.

De vorige minister voor Rechtsbescherming, Sander Dekker, is in Italië geweest om te kijken hoe daar de maffia wordt bestreden, om daar voordeel mee te doen bij de bestrijding van ondermijnende criminaliteit in Nederland. Uit dat bezoek zijn enkele voorstellen gekomen, maar onbeperkt isoleren van verdachten zag hij niet zitten.

“Wij hebben zo’n regime in Nederland en dat heet het EBI-regime. We kunnen veel leren van Italië, maar dit voegt weinig toe”, zei minister Dekker vorig jaar november toen de PVV met de motie kwam. De EBI is de Extra Beveiligde Inrichting in Vught waar de zwaarste beveiliging is. De Kamer steunt nu toch de wens van de grootste oppositiepartij.