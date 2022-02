Burgemeester Den Haag ontbindt demonstratie Freedom Convoy

De burgemeester van Den Haag heeft de onaangekondigde truckersdemonstratie van Freedom Convoy Nederland ontbonden. De politie vordert de betogers om weg te gaan. Wie hier geen gehoor aan geeft, riskeert aanhouding en een boete, aldus de gemeente Den Haag. Ook kunnen kosten van het wegslepen van voertuigen in rekening worden gebracht.

Een woordvoerder van de gemeente zei eerder al dat de betogers alle tijd hebben gekregen hun boodschap te verkondigen. “De gemeente wil de stad weer goed toegankelijk hebben voor gewoon verkeer, winkelend publiek, ondernemers en openbaar vervoer”.

De demonstranten zeggen niet van plan te zijn hun actie te beëindigen, hebben ze al laten weten op hun Telegram-account. Ze blokkeren wegen in het centrum met hun vrachtwagens, trekkers en andere voertuigen. “Wij blijven hier zo lang als het moet, al is het twee weken. Neem je camper, tent of caravan mee en sluit aan”, zo roepen ze hun achterban op. Ook gaat er een oproep rond: “Wat er ook gebeurt, gebruik geen geweld”.

In een verklaring zeggen de demonstranten actie te voeren totdat “alle maatregelen die de afgelopen twee jaar zijn ingevoerd, volledig zijn afgeschaft.” Ze doelen onder meer op mondkapjes, coronavaccinaties en het coronatoegangsbewijs. “Dit nooit meer. Daarom eist Convoy NL dat het referendum met onmiddellijke ingang terugkeert.”

De politie vraagt mensen die onbedoeld vast zijn komen te staan tussen de voertuigen van Freedom Convoy, om bij hun auto te blijven wachten tot ze zelf kunnen wegrijden. “Kun je wel wegrijden, doe dat dan zo voorzichtig mogelijk”, schrijft de politie op Twitter.