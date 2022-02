Truckers vertrekken bij ADO-stadion

De eerste vrachtwagens van de groep truckers die sinds zaterdag bij het ADO-stadion in Den Haag staat geparkeerd, zijn vertrokken vanaf de parkeerplaats. De hekken zijn kort voor 16.30 uur opengezet.

Op het terrein stonden enkele tientallen vrachtwagens, die zaterdag hadden meegedaan aan de blokkade-actie van Freedom Convoy Nederland. Ze hebben daar de nacht doorgebracht en hadden zelf de hekken met een slot dichtgedaan.

De chauffeurs en hun sympathisanten zeiden dat ze daarmee reageerden op een ‘gijzeling’ door de politie, die in de nacht een tijdlang de uitgang zou hebben geblokkeerd.

Aanvankelijk wilden de Convoy-truckers zich aansluiten bij een protest zondagmiddag op het Malieveld. Van de gemeente mochten ze hun voertuigen aan de Boorlaan parkeren, naast het Malieveld, waarop ze zich dan lopend konden aansluiten bij de demonstratie van Nederland in Verzet, eveneens tegen de coronaregels. Of er truckers hebben meegelopen met die demonstratieve optocht is niet bekend. In elk geval stonden er geen vrachtwagens op de Boorlaan.

Waar de vrachtwagenchauffeurs nu naartoe gaan, kan een politiewoordvoerder niet zeggen: “Misschien richting Brussel, of naar huis. Of naar hun werk.”