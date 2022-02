Nachtbelang: voorgenomen 1G-beleid helpt grote clubs niet

Het invoeren van een testbeleid voor grote binnenevenementen met meer dan vijfhonderd bezoekers zal veel nachtclubs niet helpen, zegt belangenvereniging Nachtbelang in reactie op uitgelekte versoepelingen van de coronamaatregelen. Mensen willen zich waarschijnlijk niet laten testen voor een bezoek aan een club.

Kleinere nachtclubs die minder bezoekers ontvangen hoeven in de nieuwe opzet niet te testen. Maar volgens Nachtbelang zijn veel zalen daar niet bij geholpen. “Ook poppodia niet, omdat die meer bezoekers nodig hebben om rendabel te zijn.”

RenĂ© Tijhuis, clubeigenaar en woordvoerder van Nachtbelang, zegt dat in een zaak als de zijne een bepaalde programmering nodig is om de avond rendabel te maken. “Het gaat om de combinatie met entertainment. Van de vijf zalen die we hebben kunnen er dan drie of vier goed functioneren, maar in de grootste zaal past de grootste trekker. Dat wordt moeilijk.” Met dit beleid zullen “heel veel” optredens weer niet door kunnen gaan, denkt Tijhuis.