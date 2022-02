Tweedehands Volkswagen in trek, maar waar haal je die vandaan?

Door het wereldwijde chiptekort zijn nieuwe auto’s moeilijk leverbaar. De opgelopen vertraging verschilt per merk, maar over het algemeen duurt het maanden langer dan gebruikelijk. De vraag naar occasions is hierdoor fors gestegen, maar het (binnenlandse) aanbod is beperkt.

Forse stijging import

Uit cijfers van de Bovag blijkt dan ook dat we onze occasions het afgelopen jaar massaal uit het buitenland haalden. In 2021 werden bijna 300.000 occasions geïmporteerd – een explosieve stijging van 36 procent ten opzichte van het jaar ervoor. Vooral Volkswagens waren in Nederland kennelijk niet te vinden: 47.751 exemplaren moesten uit het buitenland komen.

Ter vergelijking: de nummers twee en drie op de lijst – Audi en Mercedes – komen niet eens in de buurt van dat aantal. Beide merken werden iets minder dan 21.000 keer geïmporteerd.

Meer bestelwagens verkocht

Voor bedrijfswagen geldt min of meer hetzelfde: ook daar overstijgt de vraag het aanbod. Het aantal bestelwagens dat werd verkocht steeg het afgelopen jaar flink met 13,3 procent. Dat cijfer had nog een stuk hoger gelegen als de autobranche minder vaak ‘nee’ had moeten verkopen, volgens de Bovag. Ook voor je tweedehands Volkswagen Crafter – een populaire bestelbus – zal je dus een beetje je best moeten doen.

Dat neemt niet weg dat ook hier de gouden regel geldt: wie zoekt, zal vinden. Die geïmporteerde auto’s worden voornamelijk door autohandelaren uit het buitenland gehaald, niet door particulieren. De particulier klopt juist steeds vaker aan bij zijn autohandelaar om de hoek. Het totaal aantal verkochte occasions steeg weliswaar niet echt vorig jaar – net als in 2020 wisselden er twee miljoen gebruikte auto’s van eigenaar – maar de autohandelaar zag wel een stijging van 3,8 procent.

Vakhandel wint het van de particuliere verkoper

De verhouding tussen het aantal Nederlanders dat het liefste koopt bij de vakhandel versus een particulier, verschuift dus nog wat verder in het voordeel van de vakhandel.

Die voorkeur is er al langer, maar nu we vaker naar het buitenland moeten uitwijken zet die trend verder door. Een auto uit het buitenland halen is veel gedoe. Er komt een hoop regelgeving bij kijken en bovendien is het, zeker voor een particulier, moeilijk in te schatten met wie je te maken hebt. Kopers hebben dus nog meer behoefte aan professionele hulp bij de aanschaf.

Chiptekort

Misschien dat we binnenkort weer gewoon een spiksplinternieuwe Volkswagen bestellen die op korte termijn geleverd wordt. Dan krijgt ook de occasionzoeker weer wat meer opties. Maar vooralsnog lijkt het er niet op. Onder andere Volkswagen denkt dat hun chiptekorten binnenkort zijn opgelost, maar dan moet de achterstand nog worden ingelopen. De verwachting is dat dit pas aan het einde van dit jaar gelukt zal zijn.